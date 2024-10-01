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Birçok ülkeden Lübnan'a insani yardım desteği!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:53
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Birçok ülkeden Lübnan’a insani yardım desteği!

Gazze'de binlerce sivili öldüren katil İsrail ordusu, katliamı Lübnan'a taşıdı. Terör ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyururken, çok sayıda ülke Lübnan'a insani yardım ulaştıracağını açıkladı.

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