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İngiltere Lübnan'dan tahliyelere başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 01.10.2024 01:25
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İngiltere Lübnan’dan tahliyelere başlıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı. Öte yandan İngiltere, geçen hafta Lübnan'dan tahliyelere destek vermek için Kıbrıs'a 700 kişilik bir birlik konuşlandırmış, Beyrut Büyükelçiliğine ise bir destek ekibi göndermişti.

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