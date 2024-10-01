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İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ediyor! 19 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 04:55 Güncelleme: 01.10.2024 05:25
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İsrail Gazze’deki saldırılarına devam ediyor! 19 ölü

İsrail Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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