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Corbyn'den İsrail'e: Lübnan'ı işgal ediyorsunuz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:46 Güncelleme: 01.10.2024 16:48
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Corbyn’den İsrail’e: Lübnan’ı işgal ediyorsunuz

İngiltere'nin Filistin işgaline yönelik yürüttüğü politikalara karşı yaptığı eleştirileriyle öne çıkan iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bir işgal olduğunu söyledi. Corbyn İngiliz Hükümeti için de "Hükümetimizin ikiyüzlülüğü tüm çıplaklığıyla ortadadır. Uluslararası hukuku savunma ve İsrail'e karşı durma konusundaki başarısızlığı ahlaki utançtır" dedi.

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