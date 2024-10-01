01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'de süpermarkette bıçaklı saldırı! 3 kişi öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:20
ABONE OL
Çin’de süpermarkette bıçaklı saldırı! 3 kişi öldü

Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırgan ilk sorgusunda saldırıyı, kişisel finansal anlaşmazlıkların neden olduğu "öfkesini çıkarmak için" yaptığını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör