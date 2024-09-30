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BM'den Lübnan açıklaması: Kara saldırısı görmek istemiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:47
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BM’den Lübnan açıklaması: Kara saldırısı görmek istemiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemediklerini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter bu çağrıyı yaptı ve yapmaya devam edecek. Hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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