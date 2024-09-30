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İsrail ordusu Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısına saldırı düzenledi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 04:34 Güncelleme: 30.09.2024 05:19
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İsrail ordusu Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısına saldırı düzenledi

İsrail ordusu Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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