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ABD'de Helene Kasırgası felaketi! Can kaybı artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 04:25 Güncelleme: 30.09.2024 04:26
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ABD’de Helene Kasırgası felaketi! Can kaybı artıyor

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Kasırganın vurduğu eyaletlerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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