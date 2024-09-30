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İran'dan ABD ve Avrupa "ateşkes" sözü verdi iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:57 Güncelleme: 30.09.2024 10:05
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İran’dan ABD ve Avrupa ateşkes sözü verdi iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Devlet Televizyonu'na önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve Avrupa'nın kendilerine Haniye suikastına yanıt vermemeleri durumunda Gazze'de ateşkes sağlama sözü verdiğini iddia etti. Pezeşkiyan'ın açıklamaları İran içerisinde de tartışma yarattı.

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