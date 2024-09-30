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Havada tehlike: Rus ve ABD savaş uçakları karşı karşıya!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:35
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Havada tehlike: Rus ve ABD savaş uçakları karşı karşıya!

Rusya’ya ait savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak az daha kazaya neden oluyordu.

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