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Almanya'da Filistin hazımsızlığı! Destekçilerin evlerine baskın düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:44
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Almanya’da Filistin hazımsızlığı! Destekçilerin evlerine baskın düzenlendi

Katliamın yaşandığı Filistin'e özellikle de Gazze'ye destek için gösteri düzenleyen Alman eylemcilerin polis tarafından evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda telefonlar, bilgisayarlar ve dijital materyaller ele geçirilirken Berlin polisi ve savcılığına göre bu kişiler gösterilerle suç işlemekle itham ediliyor.

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