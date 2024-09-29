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Katil Netanyahu hükümeti sandalye sayısını artırdı! Koalisyonuna muhalefetten katılım oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 00:00
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Katil Netanyahu hükümeti sandalye sayısını artırdı! Koalisyonuna muhalefetten katılım oldu

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Gideon Saar'ın partisindeki dört milletvekilliyle hükümete katıldığını ve koalisyonunu genişlettiğini duyurdu. Netanyahu'nun koalisyonu 120 sandalyeli mecliste 68 milletvekiline yükseldi

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