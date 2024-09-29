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Sudan'da kolera salgınında bilanço artıyor: 535 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:54
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Sudan’da kolera salgınında bilanço artıyor: 535 ölü

Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 535'e yükseldiği bildirildi.

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