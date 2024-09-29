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Gazze'de katliam sürüyor! İsrail'den 3 eve saldırı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 06:53
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Gazze’de katliam sürüyor! İsrail’den 3 eve saldırı

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. İsrail güçleri bölgede 3 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

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