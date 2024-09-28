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Nepal'de sel felaketi! 32 kişi hayatını kaybetti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:26
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Nepal’de sel felaketi! 32 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağışlardan kaynaklanan selde ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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