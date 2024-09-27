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Katil İsrail ordusu Yemen’den atılan füzenin engellendiğini duyurdu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 06:06
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Katil İsrail ordusu Yemen’den atılan füzenin engellendiğini duyurdu

Gazze ve Lübnan'ı hedef alan katil İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’e atılan balistik bir füzenin, hava savunma sistemlerince ülke semalarında engellendiğini açıkladı.

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