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BM kürsüsünde şaşırtan anlar! Haiti Devlet Başkanı sürahiden su içti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 00:03 Güncelleme: 27.09.2024 01:13
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BM kürsüsünde şaşırtan anlar! Haiti Devlet Başkanı sürahiden su içti

ABD’nin New York kentinde devam eden BM 79. Genel Kurulu’nda ilginç anlar yaşandı. Haiti Devlet Başkanı Ariel Henry, Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında sürahiden su içmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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