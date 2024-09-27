27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusu engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 06:08
ABONE OL
Katil İsrail ordusu engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör