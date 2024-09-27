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BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils sürahiden su içmeye çalıştı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 08:03
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BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils sürahiden su içmeye çalıştı

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Gülümseten anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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