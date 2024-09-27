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Endonezya'da kaçak madende toprak kayması!15 kişi öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:50
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Endonezya’da kaçak madende toprak kayması!15 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde izinsiz olarak faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti. Effendoi, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, toprak altında 25 civarında kişinin kaldığını düşündüklerini aktardı.

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