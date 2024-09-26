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Pakistan’da karakolda patlama: 2 ölü 33 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 21:29
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Pakistan’da karakolda patlama: 2 ölü 33 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakolda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

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