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Suikast girişiminin olduğu yerde Trump'tan yeni miting

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:46
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Suikast girişiminin olduğu yerde Trump’tan yeni miting

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump 13 Temmuz tarihinde suikast girişimine uğradığı alanda yeniden seçim mitingi düzenleme kararı aldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Başkan Trump, misyonunu sonuna kadar götürmek için her zamankinden daha kararlı." ifadeleri kullanıldı.

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