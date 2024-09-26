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Japonya'da eski boksör Hakamata İwao 1966'da işlenen cinayetten beraat etti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:34 Güncelleme: 26.09.2024 11:34
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Japonya’da eski boksör Hakamata İwao 1966’da işlenen cinayetten beraat etti

Japonya'da mahkeme, 1966'da cinayet işlediği iddiasıyla idama mahkum edilen eski Japon boksör Hakamata İwao'nun beraatine karar verdi. Mahkeme, Mart 2023'te, Hakamata'nın davasının yeniden görülmesine hükmetmişti.

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