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Sudan'da kolera salgını! Hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e çıktı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:33
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Sudan’da kolera salgını! Hayatını kaybedenlerin sayısı 473’e çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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