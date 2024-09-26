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Pakistan'da aşiretler arası çatışma! En az 25 kişi öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:30
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Pakistan’da aşiretler arası çatışma! En az 25 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül'de başlayan ve Şii-Sünni aşiretleri arasında yaşanan çatışma sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında da yine taraflar arasında ölümlerin meydana geldiği çatışma yaşanmıştı.

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