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Rusya İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:20
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Rusya İsrail’in Lübnan saldırılarını kınadı!

"Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırılarını kınadı. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Hizbullah ile İsrail arasında artan çatışmalardan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

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