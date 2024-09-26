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Katil İsrail Lübnan'ı vurdu! 9 kişi hayatını kaybetti

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:22
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Katil İsrail Lübnan’ı vurdu! 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

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