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Rusya duyurdu: Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdik

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:18
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Rusya duyurdu: Donetsk’te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.

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