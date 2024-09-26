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Katil İsrail sivillere ait evleri hedef aldı! 2'si çocuk 7 kişi öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:08
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Katil İsrail sivillere ait evleri hedef aldı! 2’si çocuk 7 kişi öldü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan terör ordusu İsrail, Lübnan'ı da hedef almaya başladı. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda 2'si çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

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