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Putin'den Batı'ya açık açık "nükleer" uyarı! "Karşılık veririz"

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:37 Güncelleme: 26.09.2024 01:53
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Putin’den Batı’ya açık açık nükleer uyarı! Karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantısında nükleer silahlar hakkında konuştu. Putin, Batılı ülkelere açık ve net bir mesaj vererek olası bir hava ve uzay saldırısında nükleer silahlarla karşılık vereceklerini belirtti.

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