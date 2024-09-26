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Mısır'dan Lübnan uyarısı! "Seyahat etmeyin" çağrısı yapıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:01
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Mısır’dan Lübnan uyarısı! Seyahat etmeyin çağrısı yapıldı

Vatandaşlarına İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini açıklayan Mısır ülkede vatandaşlarına da saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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