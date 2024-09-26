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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Lübnan uyarısı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:08
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Lübnan uyarısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı. "Pazartesi günü Lübnan'da bir nesildir yaşanan en kanlı gündü." diyen Guterres, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nı kaynak göstererek, pazartesi ve salı günü İsrail'in saldırıları sonucu, 50'si çocuk ve 94'ü kadın olmak üzere 569 kişinin öldüğünü, 1800'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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