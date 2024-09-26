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Guterres'ten Gazze açıklaması: Hayal kırıklığına uğrattık

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 21:35 Güncelleme: 26.09.2024 21:43
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Guterres’ten Gazze açıklaması: Hayal kırıklığına uğrattık

İsrail'in Gazze'deki katliamı Ekim 2023'ten bu yana devam ederken BM Genel Sekreteri Guterres, Filistinlilerin durumunu "her gün daha da kötüleşen cehennem" olarak tanımladı. Guterres BM'nin cehennemden kurtarması için kurulduğunu belirterek "Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar." dedi.

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