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Donald Trump'tan İran'a tehdit: Ülkeniz yerle bir olur!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 00:30
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Donald Trump’tan İran’a tehdit: Ülkeniz yerle bir olur!

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimlerinin arkasında İran'ın olabileceğini ifade ederek, "İran tarafından doğrudan tehdit ediliyoruz. Bana sorarsanız kendilerine şunu bildirmek gerekiyor; Eğer eski başkanlar veya başkan adaylarına herhangi bir şekilde saldırırsanız, ülkeniz yerle bir olur” dedi.

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