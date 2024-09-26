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Katil İsrail, Batı Şeria'nın doğusunda 8 dönüm araziye el koydu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:33
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Katil İsrail, Batı Şeria’nın doğusunda 8 dönüm araziye el koydu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha ve Ürdün Vadisi bölgesinden 8 dönümlük araziye el koyduğunu söyledi.

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