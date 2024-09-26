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İsrail'den Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'ya saldırı! 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 23:28
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İsrail’den Lübnan’ın doğusundaki Batı Bekaa’ya saldırı! 1 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'da bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Sur'un doğusundaki Huş'ta bir aracı hedef aldı.

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