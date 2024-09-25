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İsrail'den Gazze'ye saldırı! 51 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 05:10 Güncelleme: 25.09.2024 05:48
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İsrail’den Gazze’ye saldırı! 51 Filistinli öldü

İsrail dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri, iki arabayı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef alan saldırılarda bulundu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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