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ABD Başkanı Joe Biden Almanya ve Angola'ya ziyaret edecek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:10
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ABD Başkanı Joe Biden Almanya ve Angola’ya ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 10-15 Ekim tarihlerinde sırasıyla Almanya ile Angola'yı ziyaret ederek ikili ve bölgesel konularda liderler düzeyinde temaslarda bulunacak. Bu ziyaret Joe Biden'in Başkan olarak Afrika'ya gerçekleştireceği ilk seyahat olacak.

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