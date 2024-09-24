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İsviçre'de "intihar kapsülü" tehlikesi! İlk kez kullanıldı: 4 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 21:42 Güncelleme: 24.09.2024 22:02
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İsviçre’de intihar kapsülü tehlikesi! İlk kez kullanıldı: 4 gözaltı

İsviçre’de "intihar kapsülü" ekipleri harekete geçirdi. Kullanıcının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü cihaz, İsviçre'de ilk kez kullanılması ile ülkede çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlk kez kullanılan bu dehşet kapsülde 64 yaşındaki bir kadın hayatına son verdi. Bu kapsül girişiminin ardındaki kuruluş ise savunmasında "ölümün bir insan hakkı" olduğu kaydedildi.

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