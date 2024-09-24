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Fitch'ten Türkiye için 2025 büyüme tahmini! Faiz indirimi ne zaman olabilir?

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 21:33
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Fitch’ten Türkiye için 2025 büyüme tahmini! Faiz indirimi ne zaman olabilir?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında sıkı duruşun sürmesini beklediklerini ve politika faizinde gelecek yılın ilk çeyreğinde indirime başlamasını öngördüklerini belirtti.

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