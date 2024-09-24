24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 08:34 Güncelleme: 24.09.2024 08:34
ABONE OL
İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu tarafından Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken Han Yunus kenti yeniden vuruldu. Düzenlenen saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör