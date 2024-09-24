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Afganistan'da 300'den fazla aile temiz içme suyuna kavuştu!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 09:59
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Afganistan’da 300’den fazla aile temiz içme suyuna kavuştu!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.

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