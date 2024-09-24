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Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den halka destek çağrısı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:32
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Eski Lübnan Başbakanı Hariri’den halka destek çağrısı

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkenin güneyindeki halka destek olma çağrısında bulundu. Hariri, "Güneyde, Beka ve banliyölerdeki halkımız, Lübnanlılara emanettir, onları desteklemek her türlü düşünceden önceliklidir." ifadesini kullandı.

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