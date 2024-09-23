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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 00:11
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Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı

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