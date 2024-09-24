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Hizbullah'tan İsrail broşürü uyarısı! "Doğrudan imha edin"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 20:06
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Hizbullah’tan İsrail broşürü uyarısı! Doğrudan imha edin

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha da tırmanmaya devam ederken İsrail'in Lübnan'a düznelediği siber saldırı ile tansiyon daha da yükseldi. İsrail bu kez Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine havadan borşür attı ve halktan boşaltmaları gereken hedef bölgeleri öğrenmeleri için barkod taraması yapmalarını istedi. Bu broşürlere ilişkin Hizbullah uyarıda bulunarak "Doğrudan imha etmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok tehlikeli" dedi.

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