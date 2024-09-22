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Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'e operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:41
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Kassam Tugayları’ndan soykırımcı İsrail’e operasyon!

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsrail piyade gücüne düzenledikleri bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

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