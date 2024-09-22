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İsrail'den Gazze'de çeşitli noktalara saldırı: 43 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 00:18
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İsrail’den Gazze’de çeşitli noktalara saldırı: 43 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 43 Filistinli öldü.

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