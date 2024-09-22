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İsrail'in ajanları deşifre oldu! İran duyurdu: 12 gözaltı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 20:46
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İsrail’in ajanları deşifre oldu! İran duyurdu: 12 gözaltı var

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken hareketliliğin yaşandığı noktalardan biri olan İran'da İsrail ajanları yakalandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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