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İsrail'den Batı Şeria'da Al Jazeera ofisine baskın! Tepkiler peş peşe: İsrail gerçekleri gizlemeye çalışıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 19:51 Güncelleme: 22.09.2024 20:09
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İsrail’den Batı Şeria’da Al Jazeera ofisine baskın! Tepkiler peş peşe: İsrail gerçekleri gizlemeye çalışıyor

Gazze'de korkunç saldırılarını sürdüren İsrail katliamı Batı Şeria'da da sürdürmeye devam ederken bölgede yayın yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına ilişkin Al Jazeera, İsrail'in kanalı 45 günlük kapatma kararını içeren belgenin haber şefine iletildiğini duyurdu. İsrail'in basına yönelik bu baskınına tepkiler gecikmedi. Al Jazeera bu baskın ile İsrail'in Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçladığını belirtirken Hamas ise sert tepki göstererek İsrail'in ofisi kapatarak gerçekleri gizlemeye çalıştığını duyurdu.

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