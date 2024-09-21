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Fransa'da yeni kabine açıklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:17
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Fransa’da yeni kabine açıklandı

Fransa'da 16 Temmuz'da Gabriel Attal ve hükümetinin istifasının ardından Başbakanlık görevine getirilen Michel Barnier'nin kurduğu yeni kabine açıklandı.

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